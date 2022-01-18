「Asia Pride Games 2022亞洲同志運動會」將於4月29日至5月3日的勞動連假期間舉行，這是亞洲第一場在「婚姻平權」國家所舉辦的同志運動會，也是台灣首度由政府所支持舉辦的同志運動會。在配合政府防疫政策，並嚴謹規劃防疫工作的前提下，現階段並不開放境外外籍人士入境來台參與。主辦單位邀請所有在台灣生活，支持LGBTQ+平權的國內外民眾，不分性別與性向，踴躍報名參與「亞洲同志運動會」，共同創造第一場屬於台灣的國際型同志運動會，並鼓舞亞洲其他國家與地區的LGBTQ+群體。

1月18日的「開放報名國際記者會中」，主辦單位正式宣布賽事開放報名，「Asia Pride Games 2022亞洲同志運動會」包含15項運動賽事，包含：保齡球、網球、排球、游泳、徑賽、健美、躲避球、籃球、羽球、桌球、足球、壘球、電競、高爾夫、路跑。其中多項賽事打破傳統男子組、女子組別，增設非二元性別組、親子組、混合團體組等。歡迎所有喜愛運動、支持平權價值的民眾，1月18日至3月15日止，前往活動官網報名參賽：https://pridegames.asia/APG。

秉持人人參與、支持平權的精神，只要報名運動會，即可獲得參賽獎牌，同時為鼓勵民眾擔任志工，主辦單位也特別設計志工限定的志工服！期盼在台灣的國內外民眾，能在4月29日至5月3號勞動連假期間，一同在亞洲同志運動會切磋交流，共襄盛舉。

除了體育賽事，活動期間也特別規劃藝文展演與學術論壇，藝文展演包含開閉幕式、選手之夜、跨性別選美、平權市集、力與美特展；學術論壇則將邀請國內外關注LGBTQ+體育平權領域的學者與專家，分享研究經驗與心得。期盼與整體社會共同打造更友善、平等的體育環境，帶動亞洲各國／區域的同志平權環境。相關藝文與學術活動，將陸續於活動官網與社群媒體公告，敬請密切關注。

同志運動會在世界各洲、各大城市已有舉辦數十年的歷史，每年分別在不同城市所舉辦的運動會，皆迎接來自數十國家的LGBTQ+參加者，為展現主辦國／城市平權精神的活動。2022年4至5月於台北舉行的「Asia Pride Games 2022亞洲同志運動會」，是亞洲首度在通過同性婚姻的國家與城市舉辦，對於台灣、亞洲LGBTQ+運動議題的重要性可見一斑，更是台北作為友善多元城市價值的最佳展現。但因應疫情，縮小規模舉辦，參加者將以在台灣生活的國內外人士為主，期盼喜愛運動、支持LGBTQ+平權價值，並生活在台灣的民眾，一同共襄盛舉！

體育是最佳的外交，也是最能展現平等精神的領域，台灣為亞洲唯一一個婚姻平權的國家，相信透過同志運動會及其帶動的藝文與城市旅遊，將能鼓舞國內外所有的LGBTQ+族群，也是社會認識、理解LGBTQ+群體的平台。