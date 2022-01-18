農曆新年將至，全國警察機關將同步執行「加強重要節日安全維護工作」，但近期肺炎疫情升溫，人人聞疫色變，樂司科國際總經理劉世煌及美琪生技董事長吳英偉為慰勉執勤員警辛勞，18日特別至桃園市平鎮警分局捐贈防疫物資，讓員警在防疫工作中，也能保護好自我的健康。

平鎮警分局長吳明彥表示，桃園市議員劉仁照有感於近期肺炎疫情升溫，為了防疫需求，特協調樂司科國際總經理劉世煌及美琪生技董事長吳英偉捐贈防疫物資，一同捐贈300罐防疫洗手乳、藥皂及led手電筒，給平鎮警分局第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力。

美琪生技董事長吳英偉說，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定之群眾，且過程中與民眾或多或少都有接觸，所以染疫的員警造成的危害，無論是對民眾、同僚或是員警家人，傳染的風險都是無法預料！

收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示現階段勤務均以防疫優先，無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的取締酒駕工作，都有染疫的風險，這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。