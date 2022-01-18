1922疫苗預約平台今起開放第20輪預約，本輪全數提供第3劑，共開放114萬劑量能，其中AZ約1.8萬、BNT約70萬、莫德納約34.9萬、高端約7.6萬。第3劑打氣旺，尤其不少民眾都想打莫德納，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前各縣市政府還有150多萬份「半劑量莫德納」可用於第3劑。

第20輪預約時程將在明（19）中午12點截止，截至今天下午1點已有28.8萬人完成預約，其中以莫德納預約人數最多，佔了17.5萬劑，已達本輪莫德納量能的50％。

不少民眾第3劑都想選莫德納，但本輪僅開放34.9萬劑量能，反觀BNT有70萬劑量能，為何有此落差？莊人祥說明，目前有250萬份莫德納追加劑已撥給縣市政府，19輪和20輪預計會打94萬多劑，因此各縣市還有150多萬份莫德納第3劑。

莊人祥說明，這150多萬劑主要是保留給部分醫療院所已經預約的民眾，以及部分縣市有針對長者造冊，因此在第20輪提供莫德納量能較少。陳時中表示，本輪莫德納預約率目前只有50％，想打的人請盡快預約。

近來民間出現不少「疫苗鑑賞家」，鼓吹大家第3劑選莫德納，因為施打後抗體濃度較高。莊人祥指出，抗體是一個指標，T細胞免疫強度是另一個指標，究竟打了疫苗後成果如何，在不同階段、不同國家、不同變異株流行之下，研究成果很不容易做比較；另外也須注意研究中是半劑量或全劑量莫德納，目前台灣是施打半劑量。

陳時中也提醒，目前國內4種疫苗都是經過EUA允許的，以指揮中心的立場，畢竟疫苗真正的機轉也不是完全都了解，都是靠實驗資料佐證，只要有打疫苗就是好事，當然大家也可以提供建議讓民眾做參考。

指揮中心統計，昨（17）疫苗接種共36萬3129劑，目前疫苗涵蓋率第1劑為80.77％，第2劑72.51％ 第3劑8.55％。