台中南區福正宮「寫春聯送春聯」活動，國光里長陳雅惠、市議員邱素貞都到場與民眾互動。（馮惠宜攝）

台中澄清醫院中港分院舉辦揮毫送春聯活動，該醫院總院長周思源（左三），與書法名家現場寫春聯。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

台中澄清醫院中港分院舉辦揮毫送春聯活動，澄清醫院骨科林進盛主任（右一）與專科護理師，贈送書法名家手寫春聯給住院患者與家屬。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

農曆新年腳步近了，各地「寫春聯送春聯」活動陸續登場；台中市南區國光里福正宮土地公廟，連續第20年邀請書法與書畫家舉辦現場揮毫活動，18日逢農曆尾牙，熱鬧滾滾；而台中澄清醫院中港分院也舉辦揮毫送春聯活動，該醫院總院長周思源也親自揮毫，送給住院病患，討吉利也祝福早日康復。

台中南區福正宮「寫春聯送春聯」活動，18日上午在南區國光里瑞豐街舉行，邀請台灣省書畫教育協會副總幹事陳貞惠、書法家邱仁祚、莊連棚、沈添福及書畫家黃麗月等共7人現場揮毫，免費幫民眾寫春聯。

包括國光里長陳雅惠、市議員邱素貞，以及福正宮管委會主委賴坤柱等人都到場與民眾互動，陳雅惠並應民眾要求，寫下「福哩春」，祝福大家新春愉快，現場氣氛熱絡、溫馨。

中港澄清醫院也在18日舉辦「2022福虎生豐揮毫送春聯活動」，總院長周思源、副院長黃仁杰、護理部主管和三位書法老師：湛仁清、李憲雄、邱尉庭，揮毫提字寫下吉祥話，讓民眾自由領取，也有民眾自備虎年佳句，請書法家寫下獨樹一格的春聯。

來院的民眾見到現場手寫春聯活動，願意排隊等待領取，其中一位開牛排店的老闆，特別請老師寫下「世創大業開景運、欣逢鴻運萬年基」對聯，老闆收下春聯後，開心向書法家湛仁清說：「以後免費讓您來店裡消費喔。」院方也將「歲歲平安、瑞虎豐年」大紅春聯，送給住院的病患們，討個吉利、沾沾喜氣，祝福早日康復。