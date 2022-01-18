警方發現高、徐兩名男子涉嫌重大，循線追查逮捕到案，移送嘉義地檢署偵辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方現場搜索查扣電腦2台、手機4部、現金2萬2000元等證物。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警偵破「三方」詐騙案 籲遊戲玩家當心受騙

「玩家擁有此寶物，可加快3倍練功速度」，中部打擊犯罪中心偵破一「三方」詐騙集團，用多達10餘個暱稱，潛伏「新楓之谷」聊天室，佯稱以市價6至7折出售輪迴碑石虛擬寶物

，買家匯款卻未收到寶物，驚覺受騙報案，警方發現高、徐兩名男子涉嫌重大，循線追查逮捕到案，移送嘉義地檢署偵辦，警方清查被害人數達14人，損失金額25萬9500元。

網路遊戲為虛擬世界，具高度匿名的特性，尤其網路遊戲玩家專注於電競世界後，有時未留意時事，容易成為犯罪集團覬覦的目標，近來即傳出多起網路上出現明顯低於行情市價的物品為誘餌，吸引玩家與網友上當。

刑事警察局偵查第六大隊清查受騙案件資料庫，發現一個「三方」詐騙集團，以多達10餘個暱稱，暗藏於「新楓之谷」聊天室中，張貼訊息，佯稱以市價6至7折出售「輪迴碑石」虛擬寶物，玩家如擁有此寶物，可加快3倍練功速度，買家匯款購買後，均未收到寶物，才驚覺受騙陸續報案。

警方受理後，要求銀行對被害人匯款的帳戶進行警示，警示後，帳戶所有人紛紛來電詢問稱，「帳戶內的匯款為手機買賣之貨款，為何帳戶遭受警示」等語。

警方調查，這種「三方」詐騙手法，除造成虛擬寶物買家受騙匯款，也使合法通訊行業者帳戶遭受警示，正常生意人變成嫌疑人，詐騙集團無須收購人頭帳戶省下詐騙成本外，得逞後不用派員擔任車手提款，製造斷點，規避警方查緝。

刑事局警察局偵查第六大隊為打擊「三方」詐欺集團，組成專案小組，報請嘉義地檢署指揮偵辦，循線追查，發現嫌犯23歲高男、26歲 徐男等2人涉嫌重大，全案經數月蒐證，見時機成熟後，拘提兩名嫌犯案。

警方現場搜索查扣電腦2台、手機4部、現金2萬2000元等證物，初步清查善意第三方金融帳戶共7本，被害人數達14人，損失金額新臺幣25萬9500元，持續擴大清查中。

警詢後，警方將高姓主嫌依刑法詐欺罪嫌移送偵辦，經指揮檢察官向法院聲押獲准，也提醒要注意切勿輕易提供個人金融帳號給他人，在收受他人匯款之前，切勿提供個人金融帳戶給他人，以免落入此種「三方詐騙」陷阱。