新冠肺炎本土疫情連環爆，桃機相關本土個案今正式突破100例。對於當前的防疫方向，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，與病毒共存是在可以控制的情況下，我們大概也有做這樣的準備，大家也要有這樣的心理準備，不過現在還是要力行多層次防疫，力求清零。

陳時中表示，我們做的就是多層次防疫，從邊境到社區管理，從個人打疫苗到戴口罩、勤洗手，做的越好越有清零的可能性。以現在大量的傳播情況，與病毒共存是在可以控制的情況下，我們大概也有做這樣的準備，大家也要有這樣的心理準備，不過現在還是要力行多層次防疫，力求清零。

對於感染Omicron的後遺症，醫療應變組副組長羅一鈞表示，整體來講Omicron感染之後，出現中重度以上的比例低於Alpha、Delta，後遺症不敢說沒有，有些慢性病、年長者事實上感染後還是可能侵入下呼吸道，引起肺炎，比例雖低但不能掉以輕心，特別是沒完整接種、沒打疫苗者，在國外看來，進入加護病房、使用氧氣的，多數都是這群人，嚴重度勝於完整接種者。因此他呼籲大家，打疫苗保護自己，降低重症、死亡的風險，及醫療資源的利用。