2021年受疫情衝擊的工作，還有壽險業務員。據壽險公會最新統計，去年底壽險登錄業務員人數為38萬7967人，較前年底少了8257人，創2011年之後、即10年來首次登錄人數衰退，並跌破39萬大關。

分析壽險業務員人數衰退三大原因，一是2021年中台灣本土疫情警戒升高到第三級，以往以家戶及公司親訪為推銷方式、以說明會等招募新人與招攬業績的壽險業務員，人際往來受阻；二是壽險保單轉型，2021年銷售最佳是投資型保單，近62％是銀行賣出，業務員擅長的固定利率儲蓄險、利變保單、健康險去年都是衰退。

三是法規要求業務員必須達到一定上課時數，如新人第一年要上30小時的課程，第二年到第五年要上12小時，還不包括法遵的6小時、匯率風險1小時，防制洗錢、公平待客、對待身心障礙客戶等各要求2~3小時不等，若沒有達一定上課時程，就會被撤銷業務員執照，有些內勤或兼職人員，就先註銷登錄，等未來真的要賣保單或景氣好轉再重新登錄。

疫情打亂壽險業務員成長速度，據壽險公會統計，壽險登錄業務員人數在2020年6月一度近39萬人9300人，距離「40萬大軍」就差一點點，但這一點點，在疫情升溫後，已越來越遠，2021年底甚至已不到39萬人，最低點是2021年7月，當時只剩下38萬6千多人，等於13個月少掉1.27萬人。

壽險業務員面臨越來越多的法定上課時數，今年預計要再增加高齡友善等課程；越來越難的業績達成率，因為投保比率越來越高，買得起保單的客戶多數已買足，且是別人的老客戶，新進人員存活門檻拉高；加上壽險保單結構調整，業務員擅長賣的、佣金高的，有些都已被壓縮，要能維持高收入的業務員，也要有十八般武藝及找到自己的藍海。

再加上科技進步，iPad及數位行銷、網路投保、視訊投保等上路，若跟不上時代業務員，銷售難度也會拉高，以往靠人情保單就能存活的時代應該已過去。