以生產蘋果西打聞名的大西洋飲料公司（1213），前總經理暨董事孫幼英前幾年疑透過買賣土地及借款方式掏空公司資產，捲入官司，2021年遭投保中心訴請法院裁判解任董事職務，三年內不能擔任董監事，創下國內投保法裁判解任失格案的首例。

大飲今（18）天公告，因投保中心與公司前董事間的損害賠償事件，雙方已成立和解，最新已接獲台北地院民事執行處通知，投保中心具狀撤回對前董事的強制執行程序，官司落幕。

大飲強調，此次投保中心對前董事撤回強制執行程序，對公司財務及業務面不會造成影響。