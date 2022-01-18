鼓鼓體驗衝浪國手培訓。（Red Bull提供)

鼓鼓呂思緯繼《全明星運動會》表現優異後，再度挑戰自我，為極限實境秀《越級者》挑戰奧運競賽項目衝浪，為了跟衝浪國手一起訓練，他趁著演出空檔，程到台東金樽，拜師「台灣衝浪教父」郭恆良（咕咕）。這段培訓期間，鼓鼓為了追第一道浪，不僅跟隨國手作息，每天凌晨4點起來衝浪，到了下午，咕咕教練更要求健身教練「要操死他！」，鼓鼓必須加強核心穩定訓練，才能在海上衝浪時能更抓準平衡。

一連9天高壓密集的訓練，讓原本對體力很有自信的鼓鼓，累到忍不住直呼：「這其實不是很好玩！」他笑說「經過這次專業的訓練，更加了解國手的辛苦，不敢想像自己可以成為專業衝浪選手，但學習了更多專業知識之後，以後衝浪更能體會出其他樂趣。」而他跟隨國手生活，了解專業衝浪手的養成，不再只是衝完一道浪就開心了。至於鼓鼓能否通過最終魔鬼特訓？ 1月18日起在Red Bull 台灣官網、Instagram及LINE TV揭曉。