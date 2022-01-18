隔了4個月，來到地球定一端，去年美網女單亞軍、加拿大新星費南德茲（Leylah Fernandez）在澳洲網球公開賽第一輪就踢到鐵板，2比6、4比6不敵地主外卡選手英格莉絲（Maddison Inglis），費南德茲已經連續3年在這項年度第一站四大公開賽無法通過第一輪考驗。
此役費南德茲發生多達30次非受迫性失誤，僅打出8個致勝球，且3度遭到對手破發；英格莉絲則是進帳生涯首場四大賽單打會內賽勝利，去年她在澳網第一輪飲恨2020年澳網球后柯寧（Sofia Kenin）。
另一場女單第一輪，大會第3種子、西班牙女將穆古如莎（Garbine Muguruza）以6比3、6比4擊退世界排名第77的法國選手布瑞兒（Clara Burel ），個人連續10屆澳網在第一輪奪勝。
兩屆溫布頓球後柯薇妥娃（Petra Kvitova）則是首輪2比6、2比6飲恨羅馬尼亞瑟絲提（Sorana Cirstea），連續兩年澳網柯薇妥娃都敗在瑟絲提拍下。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。