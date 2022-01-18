加拿大費南德茲連續3年在澳網無法通過第一輪考驗。（美聯社）

隔了4個月，來到地球定一端，去年美網女單亞軍、加拿大新星費南德茲（Leylah Fernandez）在澳洲網球公開賽第一輪就踢到鐵板，2比6、4比6不敵地主外卡選手英格莉絲（Maddison Inglis），費南德茲已經連續3年在這項年度第一站四大公開賽無法通過第一輪考驗。

此役費南德茲發生多達30次非受迫性失誤，僅打出8個致勝球，且3度遭到對手破發；英格莉絲則是進帳生涯首場四大賽單打會內賽勝利，去年她在澳網第一輪飲恨2020年澳網球后柯寧（Sofia Kenin）。

另一場女單第一輪，大會第3種子、西班牙女將穆古如莎（Garbine Muguruza）以6比3、6比4擊退世界排名第77的法國選手布瑞兒（Clara Burel ），個人連續10屆澳網在第一輪奪勝。

兩屆溫布頓球後柯薇妥娃（Petra Kvitova）則是首輪2比6、2比6飲恨羅馬尼亞瑟絲提（Sorana Cirstea），連續兩年澳網柯薇妥娃都敗在瑟絲提拍下。