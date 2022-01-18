對於媒體今天爆料1212停電台電檢討報告出爐，指當天變壓器絕緣油37萬公升燒到剩下一點點，火勢相當大。台電指出，媒體把變壓器絕緣油數量弄錯10倍以上，目前事故原因分析為高溫熔損導致，但尚須最後鑑定，尚未把檢討報告送經濟部。

去年12月12日萬隆一次變電所設備起火，造成雙北大停電，台電後來組成官方、外部電力領域專家學者等第三方公正單位，與原廠共同開蓋確認事故原因。

今日有媒體指出報告出爐，對事故原因為設備老舊或是人為操作不當，未有定論，但有說現場發現變壓器絕緣油原本有37萬公升，當天燒到僅剩「下面一點點」，顯示火勢不小。

台電副總徐造華表示，該變壓器絕緣油為3萬7000公升，媒體弄錯10倍以上，且現場還留有1萬多公升，也仍有三分之一以上，並非燒到僅剩一點點。至於說台電訂定的油中氣體分析標準太寛鬆，他表示檢測數值有偏高，也都在允許範圍內。

至於事故原因到底是不是變電設備老化引起？台電發言人張廷抒表示，經分析是高溫熔損導致，至於如何熔損，尚須最後鑑定。要等確定後，才會把檢討報告送到經濟部。