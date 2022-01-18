新北市昨新增2名本土病例，1例為亞東醫院護理師，另1例是台北市立聯合醫院仁愛院區確診護理師的男友，居家隔離陰轉陽，家住板橋的亞東醫院護理師匡列採檢79名接觸者採檢目前都是陰性，而住在土城的北市聯醫仁愛院區確診護理師男友則匡列17名接觸者，16名是陰性，1名採檢結果尚未出爐。

住在土城的北市聯醫仁愛院區確診護理師男友匡列17名接觸者，16名是陰性，1名採檢結果尚未出爐。（新北市衛生局提供）

另因亞東醫院護理師10日、13日足跡曾至板橋大遠百海底撈及愛烤愛對囉板橋店，新北市衛生局昨也分別發出93封及23封簡訊，建議同時段用餐顧客前去採檢。新北市長侯友宜今表示，亞東醫院護理師確診後，全院普篩5000人都是陰性。