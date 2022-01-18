新竹縣政府與縣內19家旅宿業者，以實質行動力挺醫護人員，推出「醫事人員旅宿優惠專案」，計畫原先到3月底，不過受疫情影響，新竹縣長楊文科18日宣布，將延長至6月底，縣內60家醫院、疫苗合約院所等符合醫事人員資格者，入住合作旅宿，將每房補助1500元，限量1500間。

「醫事人員旅宿優惠專案」已連續2年推出，楊文科表示，新冠肺炎疫情延燒2年多，醫事人員始終站在第1線，不僅承受高壓力，也位處高風險環境，身心俱疲，為了感謝醫事人員，縣府積極與合作旅宿業者洽談，期望能以實惠價格，讓醫事人員能好好放鬆、充電。

專案原計舉辦到3月底，不過楊文科表示，變種病毒Omicron來勢洶洶，且傳染力快，醫事人員面臨更加緊繃的狀態，考量到時間問題，因此18日在縣長室宣布，活動將延長至6月底。

交通旅遊處長游志祥表指出，縣內COVID-19專責醫院、衛生局公告的疫苗合約院所的醫事人員均可使用此專案，入住合作的旅宿業時，須出示身份證、醫事人員執業執照等相關證件，合作旅宿業者及專案資訊，可至新竹縣旅遊網查詢。

新竹台大分院生醫醫院竹北院區副院長蔡孟昆說，感謝縣府和旅宿業者推出「竹縣挺醫護．優惠輕鬆住」方案，儘管Omicron傳播速度驚人，不過新竹縣在第醫界資源反應迅速，緊急支援採檢，期望能控制疫情。

專案於18日宣布，包含中國醫藥大學新竹附設醫院副院長葉坤祥、東元綜合醫院副院長林鎮宇、新仁醫院董事長張維庭、新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏、安捷國際酒店董事長陳品峰、竹北喜來登大飯店副總經理楊淑芳、小叮噹生活大師會館經理林冠助等人，均出席活動宣誓會，表達旅宿挺醫護的立場。