民眾1月14日晚間開車到田寮區用餐，因為對路況不熟，回程時迷路跌落山坡，警方派拖吊車到場拖吊。民眾對警方的協助充滿感謝。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

吳姓與林姓男子日前在夜間同乘一部自小客車，行經高雄市田寮區新興路段因為迷路而跌落產業道路的邊坡。所幸，兩人只受到驚嚇，沒有受傷。湖內警方獲報協助兩人脫困並安置，翌日派拖吊車吊掛出車輛，兩人對此充滿感謝。

湖內警分局田寮分駐所副所長林峰斌、警員林嘉皇於1月14日執行夜間巡邏勤務時，接獲通報稱田寮區新興路段有民眾駕車不慎墜跌邊坡。

警方獲報後經過找尋，在田寮區山隙路一帶產業道路發現受困的吳姓、林姓男子，兩人都只受到驚嚇，沒有外傷。警方當晚在協助兩人脫困後並載回分駐所安置，並於15日陪同駕駛重返事故地點，將車輛吊掛出來，結束這場驚魂記。

駕駛汽車的吳男告訴警方，因為與友人到田寮區的森林餐廳用餐，餐敘後欲駕車回高雄市區，由於對路況不熟，加上導航指引走產業道路，後因為路面狹隘且轉彎幅度過大，在欲倒車調整方向時不慎滑落陡峻邊坡，所幸，該邊坡林木茂盛，阻擋車輛繼續下滑，否則後果不堪設想。