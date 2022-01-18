犯下華山分屍案的凶手陳伯謙，性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成七大袋棄屍後還狂言要出書，一審將他判死刑，但去年台灣高等法院更一審認定，有教化、治療可能改判無期徒刑；由於陳的羈押期將屆，法官提訊他，被記者問及改判免死刑的感想，陳沈默未回答。

陳伯謙在華山草原搭建「野居草堂」推廣傳統弓道技藝，高姓女子2018年5月31日到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳趁機性侵並勒斃高女，將屍體藏放草堂內塑膠箱，再於6月3日深夜分屍，隔日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

刑事部分一審判陳男死刑，高院二審認定符合自首要件，改判無期徒刑，案經最高法院撤銷發回，高院更一審仍判無期徒刑，最高法院審理中。

民事部分，高女父母向陳求償，台北地方法院認定，陳男在看守所會客時，與友人對話「看能不能出一本書，賺個一桶金」顯然毫無悔意，更加添高女父母痛苦，因此如數判准，陳男總共要賠1401萬6374元。