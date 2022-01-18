因應Omicron變種病毒疫情升溫，雙北擬推疫苗護照，台南市長黃偉哲18日表示，目前台灣還沒有各縣市自行頒布、自行發行疫苗護照的條件；不過，他也認為，可以針對出入幼兒園、小學等特定敏感場所，採取更嚴謹的措施。

黃偉哲指出，關於疫苗護照的討論已經很久，但是經過國內外的討論，還是莫衷一是，即便像法國那麼自由的國家，他們也都反對防疫護照，並認為人民有行動的自由，所以法國每次發起反對防疫護照的遊行都多達十萬人，

黃偉哲說，在台灣，地方是沒有個別發行疫苗護照的本錢，如果要發行疫苗護照，應該是中央的權責，由全國統一來辦理，各地的縣市，不是租界、不是割讓區，也不是特區，所以說不需要個別縣市發行自己的疫苗護照。

不過，黃偉哲也認為，可以針對一些特定敏感的場所，譬如說幼兒園、小學，因為12歲以下的幼兒是沒有打過疫苗，所以基本上對病毒沒有防護力；針對這些地方的出入，可以用更嚴謹的措施，但是目前為止，疫苗護照在台灣還沒有個別縣市自行頒布、自行發行的條件。