屏東車城特色遊具場18日上午，舉行開工動土儀式，繼恆春共融公園後，縣府又與東南亞最大的土地公廟福安宮合作，在車城福安宮後方空地打造專屬車城地區的共融遊戲場。

縣長潘孟安說，之前在屏東市區的共融公園都大獲好評，也有許多縣市前來取經，這次工程預計於今年6月完工，屆期將以全新面貌呈現，打造真正符合地方居民期待的特色公園。

潘孟安率領同仁與議員盧玟欣、車城福安宮主委曾寶文及施工單位一起祝禱工程順利圓滿，並持鏟進行動土儀式，場面簡單隆重，現場遵循工程傳統習俗，祈求未來工程施作順利，進行祭拜及動土奠基儀式。

潘孟安來到自己的故鄉車城，感觸特別多，他說，以前沒有人會在意車城的建設，大家也只是來福安宮參拜並不會多做逗留，現在規劃了特色遊具公園，也讓附近大人小孩都有更多去處。他說，要讓恆春變得更好，其有義務跟責任回報給養育他的地方，像是牡丹到四重溪從以前乏人問津，到現在人滿為患，未來也將繼續努力，實現更多的規劃。

該案基地位於車城福安宮後方原為廢棄魚塭地，由屏東縣政府與車城福安宮攜手打造專屬車城鄉共融公園，秉持著貼近民眾需求去規劃，結合車城鄉特色，並儘量保持綠地空間，以期給在地居民良好休憩空間。因此，車城特色遊戲場的設計，也加入洋蔥、福安宮等意象的在地特色，讓民眾認同在地文化，深根在地特色。

民政處表示，共融遊戲場必須從使用者的角度出發，符合實際需求，能讓兒童、身心障礙兒童乃至成人、長者都能在同一場域中共處、共學、共享、共玩，秉持自己的遊戲場自己蓋，讓使用者參與自己的遊戲場設計，揚棄罐頭式遊具，規劃設計前辦理參與式工作坊，邀請車城地區的大小朋友共同設計，建造一座屬自己特色的遊樂場。

民政處進一步指出，基地面積2985平方公尺，規畫籤詩橋、洋蔥大福、祈福廣場、親子同樂鞦韆、蟲洞攀爬網、勇者闖關遊戲區、大樹休憩亭、環形活動空間、高空步道等設施，工程總經費5千5百萬元。