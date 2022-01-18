21歲網紅青青走出仙人跳風波後，去年事業大翻身，不僅買了第一棟房、兩台車，還開了咖啡店成為老闆娘，不料卻被網紅「小商人」暗指被「她姐妹台中的前男友」包養，青青第一時間曬出房屋權狀反擊後，稍早又曬出自己經營股票的截圖畫面，大方說：「今天一覺醒來突然發現又賺了4萬多」。

青青近來搖身變成事業女強人，日前她以MODI磨滴咖啡品牌執行長出席活動，邀來歌手、網紅和自己的父母出席見證喜悅，青青當時在台上直言：「2021年是我人生轉變最大的一年！」，並承認一路上確實遇到許多不好的人，但她學會走正途，運用人脈及網路聲量，與集團合作開了網紅咖啡廳，更開始學會投資房地產與股票，發揮生意頭腦錢滾錢。

青青曬出投資股票獲利截圖。（圖／翻攝自c.0214 IG）

然而昨青青卻被網紅「小商人」諷刺被包養，對此，她第一時間貼出曬出有自己名字的房屋權狀，強調：「我做的直也不需要怕，歡迎成為我的員工挑戰高薪」，稍早她又發文，說自己一覺醒來又發現賺了4萬多，「大家一直很在意我助理5萬這件事，但...人生只能靠勞力賺錢？學習投資與理財也相對重要！在對的環境，討論的都是正面的話題」，話鋒一轉她反批：「在爛得（的）環境，只要自己做不到，就開始抹黑、嫉妒、猜疑、懷疑別人是不是假的、東西是不是租的？難道房貸不是跟銀行租？麻煩學一下稅法好嗎？法人稅金更便宜！」

青青分享拿到無限卡正卡。（圖／翻攝自c.0214 IG）

青青更正面回擊「小商人」所指：「你貼著權證，是能證明什麼？」青青回答：「麻煩去銀行問一下要房貸要有財力證明，是不是也需要『有合法工作』『合法所得』『合法報稅』，做錯事情認錯真的不難啦～」，並表示外傳的人家女友其實是她姐妹，也有追蹤她，何來包養之說，「發一張你在21歲拿到的無限卡正卡來我看看啊！5月一起發報稅紀錄啊」，再次正面迎擊包養流言。