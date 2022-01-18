新竹市政府公布竹市1家4口群聚感染案的足跡。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市1家4口確診案，全案是因4口的父親是擔任某汽車公司銷售主管，有同事因接觸明新科大案17933而被居隔，警覺的要求全公司快篩，但全公司只有他自己陽性，再至醫院PCR採檢確診，而3名家人立即被匡列採檢也都確診，但感染源目前仍不明，此家庭群聚共匡列居家隔離共計164人，2230人採檢。

市長林智堅今天下午說明疫情，今天新竹市新增4案，分別為18060、18061、18062、18063，全案是因18060的父親公司有同事接觸過明新科大的確診案17933而被匡列隔離，公司因此全體快篩。

但林智堅表示，其同事雖然接觸過明新科大案而被隔離，但其採檢結果是陰性，全公司只有這位主管爸爸的採檢是陽性，而其3位家人也都是陽性確診，讓市府疫調人員相當納悶，感染源目前為止還查出不來，如何感染市府還要深入調查。

林智堅指出，目前1家4口都已送醫隔離，父親的症狀為輕症流鼻水，但無發燒，妻子與兩名分別就讀新竹縣義民中學與新竹市三民國小的女兒都無症狀，但仍都送醫隔離。

他表示，全案是這位爸爸快篩陽性後，立即到醫院做PCR採檢並確定陽性確診，市府接獲通報後，緊急將同是同事關係的妻子與2位女兒送醫採檢也確診，今天上午義民中學與三民國小都立即停課14天，提早進入寒假。

目前市府對父親的公司共匡列59位接觸者居家隔離並採檢，另對小女兒就讀的三民國小匡列59人居隔採檢，同時也安排全校師生2230人採檢。下午則再匡列案18063小女兒就讀補習班同班師生8人居家隔離並採檢中，該補習班全體師生共322人也進行PCR篩檢。

林智堅並公布1家4口的足跡，包括11日、14日在新竹市中華路的楊台西鵝肉、魚鮮會社（經國店）用餐，兩餐廳18日起停業、全面清消，同時段用餐員工、民眾，包含竹市魚鮮會社26人、台西鵝肉店12人都被匡列居隔，並進行PCR採檢。截至18日中午12時，目前該家庭群聚案，總計匡列164人。

林智堅另也宣布4大年防疫措施，包括1、原定1月21日新竹過好年活動開幕活動延期辦理；第2、新竹市轄下公私立與運動中心「游泳池之附屬設施」包括SPA區、蒸氣室、兒童戲水區等即日起暫停開放；第3、市府與所屬機構包括學校，尾牙聚餐、年終活動皆取消；第4、新竹市111年度春節發紅包行程取消。