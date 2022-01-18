LINE Pay持續深化生活金融應用場景，繼LINE Pay保險平台提供繳保費及疫苗險轉介服務後，保險服務再升級，一站集結多家保險公司，擴大提供多樣保險商品，包含防疫期間詢問度大增的「防疫險」及網路投保最熱門的「汽機車險」等，方便用戶可透過LINE Pay保險平台快速瀏覽進而連結到保險公司網路進行投保。

LINE Pay首波匯集中國信託產險、富邦產險、和泰產險、新光產險、泰安產險等多家保險公司，提供包含汽機車險、防疫險、手機險、旅平險等與民眾日常生活息息相關的保險商品，方便民眾可依自身需求挑選合適產品，無需再一一前往各保險公司查詢，未來也將持續擴大合作保險公司。

面對COVID-19疫情變化，包括中國信託產險、和泰產險均推出防疫險，中國信託產險的防疫保單提供線上即時投保，保費僅要345元即提供確診5萬元、隔離1萬元的理賠金；和泰產險推出的新疫點零專案，除提供較全面防疫保障外，亦有相關的高額補償保險金，用戶可透過網路投保快速便捷，最快隔日就能生效。

網路投保最熱門的汽、機車險，LINE Pay保險平台提供富邦產險、新光產險、泰安產險等保險方案。