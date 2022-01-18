詹雯婷認為酸民活得很辛苦，讓主持人魏如昀(右)贊同。（POP Radio提供）

Faye詹雯婷推出新專輯《Faye詹雯婷在雲彩上跳舞嘰嘰喳喳》，她因為歌曲渲染力強，被歌迷暱稱「神婆」，詹雯婷在接受POP Radio主持人Emily專訪時聊到近期歌迷對他的暱稱再從「大地之母」升格成「女媧」讓她聽了笑稱不敢當；詹雯婷也成為魏如昀《鬧著玩音樂》首訪來賓，談到回歸本名推出創作，詹雯婷認為是「人生集大成」，代表涵蓋過去的人生累積，她也貼心提醒歌迷新輯「別在半夜聽！以免睡不著覺。」

從團體奮鬥到獨自發片，詹雯婷表示這是個慢慢演變的過程，她能更清楚自己的狀態。早在2016年就訂下專輯名稱要包含嘰嘰喳喳，詹雯婷稱整個專輯名稱就是表達目前的狀態，「當我嘰嘰喳喳跳過去，你看我是在跳舞，但可能我是連滾帶爬」，言談間的處事體悟也看到她的心態轉變。

創作過程上，詹雯婷更喜歡看到歌迷對歌曲的各種回饋，且對各種評論都「欣然接受」，但她也會直接過濾！詹雯婷認為「酸民其實活得很辛苦的」因為酸民以有色眼鏡看其他人的同時，他們也同樣用這種方式看待自己，高EQ的思維讓魏如昀連聲同意。

魏如昀談到她很欣賞詹雯婷的新作〈融雪〉，歌曲同時表達善良要有底線，懂得拒絕才能生出新的力量。至於在創作〈ALLE〉時，詹雯婷表示像看見一個巨人，並且直覺地浮現「ALLE」當作歌名，她創作時猶如跟隨巨人的大步往前，像高山低谷中完成一趟旅程。被問及巨人是不是內在的自我？詹雯婷不置可否，但當她查閱與ALLE有關的拼字與字義，才赫然發現就是ALLELUIA（Hallelujah的希伯來文），「這應該也是一種sign」。