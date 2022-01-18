春節即將來臨，新北市計程車春節加成收費自1月23日0時起至2月6日24時，共計15天，收費跳表金額再另外加30元支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價計費，不另加價。新北市交通局提醒，計程車駕駛人不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費。

交通局運輸管理科科長林詩欽指出，春節加成費率調整是經北市、新北市計程車公、工會聯合提案，並依程序分別於兩市的計程車諮詢及審議委員會審議，經專家學者及相關單位衡量計程車營運狀況與費率結構共同研商討論後決議。今年春節加成期間比往年多5天，但這5天期間的公車、捷運均維持一般日營運，並無減班，可供民眾替代。

新北市計程車春節加成收費自1月23日0時起至2月6日24時，乘客依計費表跳表金額，再另外加30元支付車資。(新北市交通局提供)

交通局已印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公（工）會、計程車司機服務中心、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，運將朋友可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請計程車運將朋友務必遵守規定核實收費，交通局將於春節期間加強稽查，也呼籲計程車運將朋友提升服務品質與加強防疫。民眾若遇有駕駛人超收車資或拒載之情形，可向交通局或警察機關檢舉。