不少人吃完飯後會有腹脹的困擾，近日基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一篇有趣的醫學研究，內容指出散步可以誘發身體自律神經的反射，促進腸胃道收縮，有利於將體內的空氣排出，因此建議大家吃完飯後，不要馬上坐在椅子上，可以散步一下，不但能改善腸胃蠕動，還可以幫助消化。

錢政弘在臉書粉專「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文說明，這項研究找來100名診斷為「功能性腹脹」的病患，並將其分成吃藥的「對照組」和散步的「介入組」。對照組每天午餐和晚餐後，都須服用促進腸胃蠕動的藥物；介入組則藥在餐後散步10到15分鐘，且需達到手機計步1000步以上，而散步的姿勢也有規定，必須將雙手交叉在腰後並低頭步行。

除此之外，2組都建議要攝取奇異果、芝麻油、梅子等食物減少脹氣。實際執行1個月後發現，曖氣、放屁、飯後腹脹和腹痛的嚴重程度，對照組和散步組都有明顯改善，其中介入組在「飯後腹脹」的改善程度優於對照組，其他項目則無明顯差異。整體而言，這2組有7成病患認為腸胃道狀況有所改善，程度相當。

錢政弘進一步解釋，為何散步有助於改善腹脹？第一是因為散步會誘發身體自律神經的反射，促進腸胃道收縮，增加內容物和空氣排出；第二是雙手交叉在腰後的動作，會施加壓力給胸椎和腹腔，有助於腸氣排出；第三，低頭的動作能減少在散步時吞入空氣的機率；第四則是因為當人們預期餐後要散步時，就會主動減少食物攝取量，飯後腹脹的狀況自然會減輕。