過去都是移工、看護工向勞工處或勞動部申訴為主，近來許多雇主也常對移工相關法令產生疑問，擔心觸法被罰，主動諮詢尋求協助的雇主也增加不少。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府勞工局長柯呈坊表示，彰縣首創要求雇主通報聘僱外國人時，須檢附外籍看護工「專長證明」及「行為良好」等證明文件。（謝瓊雲攝）

新冠疫情導致移工入境必須專案申請引進，移工人力大缺、供不應求，勞資間關係緊繃，看護申訴權益受損、雇主埋怨看護怠惰等爭議事件大增，為此彰化縣政府勞勞工處設置24小時諮詢服務專線，更首創要求仲介提供看護工「專長證明」及「行為良好」等文件，主動為長照品質把關。

「關懷移工好貼心、雇主聘僱好安心」移工業務服務專線宣導記者會，18日上午在縣府6樓咖啡藝廊舉辦，勞工處長柯呈坊表示，如有相關移工聘僱問題，可撥打「7297228」或「1955」24小時專人服務諮詢專線，歡迎民眾多加運用。

去年11月彰化爆發印尼籍看護施暴、虐打中風臥床老婦的社會事件，受虐老婦慘遭強行灌水、掌摑頭臉部，甚至頭部還有個5公分深的窟窿，傷重住院治療，引發社會譁然。

為了把關外籍看護工照護品質，強化仲介公司引進外籍看護工責任，彰縣勞工處首創要求雇主向縣府通報聘僱外國人入國時，除依規定檢附通報單等文件，須另檢附外籍看護工「專長證明」及「行為良好」（即良民證）之證明文件。

柯呈坊指出，縣府受理外籍看護工入國通報後，勞工處將在2周內致電雇主電話關懷，並於3個月內，派員前往訪視移工工作及生活照顧適應情況，協助勞雇雙方建立關係與溝通管道，減少爭議情形發生；近期已關懷300多個案例。

訪視過程中若發現被看護人疑似有遭施暴或受虐情形，將主動調查，另雇主聘僱移工，若發生勞資爭議、無法繼續維持聘僱關係，勞工處也將主動轉介衛生局或社會處窗口，尋求後續照護資源，以免雇主家中長者出現照顧空窗期、損及權益。

勞工處提醒，雇主聘僱移工應遵守法令規定，不得聘僱來路不明之外國人從事工作，或指派移工從事許可外工作，否則可能違反《就業服務法》規定而受罰。因相關移工管理法令繁多，雇主遇有移工事務相關疑問可即時尋求縣府協助，如有任何相關移工管理疑義，可撥打縣府移工諮詢專線(04)729-7228（去問問吧）洽詢。