聯發科技發表首部《6G願景白皮書》，透過關鍵技術趨勢、工程可行性、標準化時程三方面勾勒聯發科技的6G願景，並基於這些趨勢提出三個關鍵的6G系統設計原則：簡繁得宜（Simplexity）、臻善致美（Optimization）及跨界融合（Convergence），簡稱S.O.C.，點出6G標準的可能發展方向，加速社會的數位轉型與永續發展。

聯發科技的6G願景是一個有彈性的多維度整合無線通訊系統，以一種真正無處不在的方式提供沉浸式行動連網服務。該公司認為6G系統將以最精簡的設計滿足複雜的新應用場景需求，也因此具備高度規模化（scalability）潛力；6G系統優化必需以使用者體驗為導向，滿足網路提供者及消費者需求。

聯發科技通訊系統設計研發本部副總經理范明熙表示，6G目前還處在業界前期關鍵技術研發與突破的階段，聯發科技正加大研發投入，與全球頂尖的學術及產業研究合作夥伴共同探索多面向通訊創新技術的可能性，以期為人類社會下個階段的高度發展提供更廣闊的空間。除了這份白皮書探討的超寬頻譜收發、地面和星際網路融合、人工智慧和機器學習在通信的協同融合、網路節點終端化等多項新技術領域，相信未來幾年還會有更多創新技術不斷浮上檯面。我們期待與各領域的合作夥伴共同努力，一起讓我們的6G願景成真。

聯發科認為，隨著全球對通訊創新技術研究的不斷深入，對行動網路的高性能要求、頻譜資源使用效率、與AI整合的通訊網路架構設計、能耗表現與綠能導入等方面將是未來的重要機會與挑戰，預期6G技術發展時程將依照國際電信聯盟無線電通信部門（ITU-R）研擬中的時程進行，初步標準化工作可能於2024/2025年左右開始，並於2027/2028年左右發表第一版標準。聯發科技將延續在5G領域的積極投入，持續在6G技術標準化和商用推動上發揮其整合優勢，攜手產官學研各界，以領先群之姿推動6G產業的發展。