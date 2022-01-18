大陸國家發展改革委18日舉辦1月新聞發佈會，大陸國家發改委政策研究室主任金賢東表示，將在抓好疫情防控的基礎上，堅持擴大內需戰略，因此將適時制定發布相關政策措施，完善促進共同富裕的制度政策體系，增加居民收入與減負並舉，創新就業、收入分配和消費全鏈條良性迴圈互促共進機制，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費持續擴大，並釋放消費潛力。深入推進線上線下消費融合發展。

據網易財經引述金賢東說，也將繼續推動新型消費示範城市和領先企業培育建設工作，鼓勵綠色消費，並大力提升電商、快遞進農村與農產品流通現代化水準，健全縣鄉村三級電子商務服務體系和快遞物流配送體系，推動農村產品和服務品牌化、標準化、數位化、產業化改造。

此外也要加大民企特別是小微企業支持力道。大陸國家發展改革委國民經濟綜合司司長袁達表示，重點在4方面持續發力。第一是解難題，著力解決好民營企業在產權保護、招投標、市場准入、融資支持；第二是拓空間，完善民營企業參與國家重大戰略實施機制；經由促公平推進實施公平競爭政策，加強反壟斷和反不正當競爭，以及抓示範，發揮示範帶動作用，激勵地方聚焦民營經濟發展難題。