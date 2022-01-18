湖人18日在詹姆斯（LeBron James）25分、7籃板、7助攻的領軍下以101-95戰勝爵士，中止近來的3連敗。湖人板凳奇兵史坦利強生（Stanley Johnson）砍了15分，其中10分集中在末節而立下大功，終場前6分多鐘的追平分也是他拿下。

史坦利強生原本是湖人以10天短約簽來應急的，詹姆斯賽後也稱讚他的表現。詹姆斯提到以小個子陣容來對付爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）的策略奏效，讓史坦利強生連續上籃得手（9投7中）。除此之外，湖人蒙克（Malik Monk）、荷頓塔克（Talen Horton-Tucker）都繳出雙位數得分和高命中率，總計板凳轟下44分。湖人因為前一場慘敗給金塊，遭到各界批評而掀起波瀾，詹姆斯還特地在推特向球迷道歉，這場總算扳回一點顏面。

爵士戈貝爾剛從隔離中回歸，出手次數不多但攻下19分、16籃板，全場唯一的雙十演出。總教練史泰德（Quin Snyder）說：「我們的高難度出手太多，有些應該還能投進，但我們自己把它們變得更難投進，而不是藉由快速傳球來取得更好的出手機會。」

湖人韋斯布魯克（Russell Westbrook）手感不佳只攻下15分8籃板，但他演出一次精彩切入灌籃，成功後向對手戈貝爾叫囂被吹技術犯規。安森尼（Carmelo Anthony）下背部僵硬仍未上場，他的情況是逐日觀察。左膝受傷的戴維斯（Anthony Davis）已經回復到可以進行全場對練，但歸期未定。