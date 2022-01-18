林鄭月娥：爭取農曆新年前發放「防疫基金」 16:002022/01/18 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首林鄭月娥。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港進入第五波疫情，港府推出防疫抗疫基金5.0，支援受影響業界。香港行政長官林鄭月娥今（18日）表示，防疫抗疫基金的27項支援措施中，16項已經公布詳情及接受申請。她指，港府不會等到申請期結束才一併處理，將爭取部分援助金在農曆新年前發放。 林鄭月娥說，早前宣布在年初四後，研究以「疫苗氣泡」為基礎開放部分處所及餐廳。近日香港市民接種疫苗的意願上升，每日有約2萬人接種第一劑疫苗，長者接種率也慢慢上升，目前70至79歲長者接種率約五成半，80歲以上則有兩成七。 香港疫苗氣泡 視疫情彈性管控 里港鄉民 每人喜收千元紅包 #林鄭月娥 #爭取 #農曆新年 #發放 #港府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港2021年經濟成長 可望達6.4％ 04:102022/01/15 產業財經 員林市民幸福卡啟用 逾萬人已申請開卡 18:322022/01/17 生活 《觀光股》去年維持獲利 鳳凰發1個月年終獎金 10:512022/01/17 財經 福虎生風 國銀搶送開運小物 04:102022/01/16 財經要聞 台中海線建設不停歇 2工程動工 04:102022/01/18 地方新聞 鄉民過年前小確幸 屏縣里港鄉今發放千元消費金 14:562022/01/16 生活 南市盼設台灣文學園區 爭取中央補助 04:102022/01/18 地方新聞 發放5000元春節敬老金 澎湖縣長、議長親贈百歲人瑞大紅包 12:472022/01/18 寶島 台北遠東春節限定 攻闔家客群 04:102022/01/16 產業．科技 年前開心領紅包！花蓮秀林鄉每人可領3千元振興禮金 13:472022/01/15 生活 政治手段不利2022台港關係 04:102022/01/16 時論廣場 兩岸熱門新聞 印度飆風戰機對抗殲20反隱形光學系統 遭鳥擊後發現是塑膠模型 - 兩岸 英在華為安插情報人員毫無所獲 陸外交部：想聽聽英方作何解釋 - 兩岸 孫力軍涉貪數億 以海鮮盒裝美元受賄 - 焦點新聞 - 旺報 史話》國民黨雜牌軍為共軍添柴火──狼煙未燼（四） - 兩岸史話 - 言論 冷靜期奏效？上路一年 大陸少100萬對夫妻離婚 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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