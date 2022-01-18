香港進入第五波疫情，港府推出防疫抗疫基金5.0，支援受影響業界。香港行政長官林鄭月娥今（18日）表示，防疫抗疫基金的27項支援措施中，16項已經公布詳情及接受申請。她指，港府不會等到申請期結束才一併處理，將爭取部分援助金在農曆新年前發放。

林鄭月娥說，早前宣布在年初四後，研究以「疫苗氣泡」為基礎開放部分處所及餐廳。近日香港市民接種疫苗的意願上升，每日有約2萬人接種第一劑疫苗，長者接種率也慢慢上升，目前70至79歲長者接種率約五成半，80歲以上則有兩成七。