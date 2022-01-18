桃園18日新增12例本土，包括金嗓1、聯邦5員工1家屬、西堤4顧客和1職場同事，市長鄭文燦說，12人都是居隔中陰轉陽確診，其中金嗓相關個案是桃園團隊第三輪疫調追蹤，發現確診者4日曾赴大溪某舞蹈班，匡列採檢，在居隔期滿確診，感謝團隊鍥而不捨追蹤。

鄭文燦說，桃園18日新增12個確診，都是居家隔離或集中檢疫所中採檢出來，相對對社區影響小，包括金嗓歌友會社區足跡相關1人、聯邦銀行5行員及衍生1家屬，西堤4顧客分別是7日用餐多1人、9日用餐增3人、9日客人職場多1位。

鄭文燦說，金嗓歌友會相關並非是會員，而是市府疫調團隊持續追蹤會員案17369的接觸者（案18064），在第三輪疫調時，發現他曾在4日去過大溪員樹林某舞蹈班，揪出近距離接觸者匡列居隔，14天居隔期滿採檢確診，CT值高達37.2，感謝疫調團隊從衍生社區足跡揪出。

另外聯邦銀行中壢健行分行5員工（案18054至18058），因是確診行員接觸者，第一時間被匡列隔離，後送集中檢疫所，二採由陰轉陽，因此聯邦銀行是5＋1。

另外第一次採檢陰性的行員同住家人，過去屬接觸者的接觸者只要自主健康管理，市府高標準採取預防性居家隔離，也在第5天採檢陽性確診（案18959），CT值33，類似案例會從預防性居隔改為正式居隔14天，感謝衛生局用心，阻斷傳播鏈不會形成黑數。

西堤案則增加4顧客，7日用餐的1家7口，2幼兒和媽媽祖母已染疫，在集中檢疫所的爸爸18日也確診；9日用餐的爸爸媽媽和小兄弟1家4口，除媽媽外3人都確診（案18051至18053），也是居隔二採為陽性，其8歲哥哥在信義國小、弟弟在華盛頓私立幼兒園，2校正擴大採檢，雖然有衍生學校和幼兒園足跡，但因很早就居隔，活動短暫，對校園影響小，但預防起見仍停課14天消毒採檢。

另外9日顧客有1家6口生日宴聚餐，其中昨天母子確診，母親案17997的職場接觸者，第一時間有匡列居隔，也是居隔中確診（案18065）。

鄭文燦也特別提到，針對9日用餐1家5口媽媽和3幼兒確診，兄（案17976）妹衍生內壢國小、美奇幼兒園及佳音英語元生分校3校停課14天採檢，已召回採檢2217人全部陰性，另匡列79人居隔。