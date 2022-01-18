中市大里文心南路，去年發生的天坑事件，台中市府建設局日前提出調查檢討報告指出，為連續豪大雨、灌溉圳溝滲漏及舊地下涵管沒有妥善處置，造成地下水位變化，致鬆軟砂石土層流失才出現路基淘空現象，應非道路養護問題；中市議員李天生要求檢討改進，保證日後不再發生類似災情。

去年8月間大里文心南路，連續出現路面塌陷的大坑洞，造成人車墜落受傷，引發各界關注，事後後近5個月，李天生要求市府加強巡檢防範，保證日後不再發生類似災情，他表示案發後市長要求「明查原因、追究失職、承擔責任」，不知現在有沒有做到？

台中市政府建設局說明，由於文心南路路段屬舊有水稻田區，地下水豐沛，因地下水流動容易產生路基底層砂石土層流失，造成路基淘空及路面塌陷，案發後進行回填灌漿、路面修復，同時委託朝陽科大、技師公會進行透地雷達檢測及地質鑽探，追查案發原因。

建設局指出，依檢測探測結果研判，文心南路地下涵管及箱涵眾多，連續豪大雨後，灌溉圳溝滲水及廢棄涵管於道路開闢時未確實回填，致使地下水位產生變化，在大量地下水衝擊下，將疏鬆層細粒料帶出，造成土層流失，以致出現路面塌陷，形成大型坑洞，應非屬道路養護問題。

建設局也提出管理作為：一．加強巡檢頻率，文心南路在大雨、地震過後加強巡檢1周（採每天、每2小時1次的強度進行），發現問題立即應變處置；二．加強問題路段透地雷達檢測，以利提早發現問題；三．加強道路深開挖、潛盾鑽掘等工程品質管控，降低路基破壞及土壤流失，確保施工後道路安全無虞。