國立苗栗特教學校實習商店「貓貍左岸」咖啡館未來將訓練餐飲科學生。（謝明俊攝）

國立苗栗特教學校實習商店「貓貍左岸」咖啡館歡迎民眾來購買品嚐咖啡。（謝明俊攝）

國立苗栗特教學校未來將設置洗車場，對外營運協助訓練學生謀生技能。（謝明俊攝）

國立苗栗特教學校實習商店「貓貍左岸」咖啡館18日揭幕營運，由學生表演啦啦隊。（謝明俊攝）

嘉邑行善團團長徐文志率團員前來捐贈特殊功能載具供學生使用。（謝明俊攝）

琉璃莊園公益行動協會及知名廚師林邦聰也特別製作年菜義賣，所得將捐助校方。（謝明俊攝）

國立苗栗特教學校實習商店揭牌啟用，特教學生表演舞龍慶祝

國立苗栗特殊教育學校，為了訓練學校餐飲科學生工作技能，運用教育部所補助經費1百萬元成立「貓貍左岸」咖啡館，將以咖啡館為基礎，讓學生熟悉咖啡店運用模式，以利未來畢業後就業，未來並將結合學校洗車場，對外開放營業，18日舉行揭牌啟用儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊及嘉邑行善團團長徐文志等到場共襄盛舉，期望學生們能走出自己的路。

苗栗特教學校目前共有105個學生，全都是苗栗在地子弟，涵括國、高中等兩部各類身心殘障學生，最遠的住在南庄鄉向天湖部落，由於目前教育部原則希望學生們不要脫離家庭生活，因此，學生們每天都由學校派出校車接送，全縣總共有7線公車，此外，校方也會利用機會訓練學生們自行搭車，以便日後畢業後自行就業謀生可以減低適應困難。

苗栗特教學校校長周敦懿本身擁有餐飲及特教學位，非常熟悉餐飲教學，為了訓練餐飲科中、重度身心障礙學生自立謀生能力，透過目前最夯的咖啡餐飲訓練課程，讓學生們能夠熟悉操作泡製咖啡、接待等技能，以備未來畢業後能在外謀職。

苗栗特教學校經獲教育部核發補助1百萬元，將學校原本閒置教舍改裝成實習商店，並命名為「貓貍左岸」咖啡館，希望透過對外販售咖啡及小點心的方式，讓學生有機會學習接待客人、整理、甚至是泡製咖啡、製造點心等高難度工作，讓學生未來有機會可以進入職場自立。

校方並準備將學校大型車輛停車場，改裝成洗車場，藉以訓練汽車美容科學生洗車，並與咖啡館結合，讓校外客人能夠利用等候洗車空檔，喝一杯好咖啡休息一下，也希望各界人士踴躍支持特教學生。

校方在18日上午舉行貓貍左岸咖啡館揭牌啟用典禮，邀請苗栗縣副縣長鄧桂菊等到場共襄盛舉，知名的嘉邑行善團團長徐文志也率領團員多人到校，捐贈多部特殊功能載具給行動困難學生使用，琉璃莊園公益行動協會及知名廚師林邦聰也特別製作年菜義賣，所得將捐助苗栗特教學校，讓學生感受滿滿的關懷。