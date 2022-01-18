大陸國務院國企改革領導小組辦公室17日召開國企改革三年行動專題推進會，明確2022年國企改革三年行動收官戰的重點工作，強調今年要推進專業化整合，推動各類企業間與企業內部化整合，加快形成一批板塊清晰、核心競爭力強的大型企業，同時國有控股上市公司股權激勵等中長期激勵政策的覆蓋面也有望擴大，突出貢獻者和一線苦髒險累骨幹員工將受惠。

另外，據券商中國引述大陸國務院國企改革領導小組辦公室副主任，國務院國資委副主任翁傑明表示，將加強對重要環節、重點領域監管，包含參股企業監督，並堅決整治違規掛靠與冒牌國企，央企要更大範圍推廣內部「大監督」體系。

以去年整併來看，包含像是中國星網、中國電氣裝備、中國物流集團、中國稀土集團的掛牌成立，同時中化集團、中國化工聯合重組，中國電科重組中國普天，鞍鋼重組本鋼，國家管網集團資產重組順利完成等，在煤炭、醫療等專業化實施深入整合。