謝和弦前妻Keanna日前在IG寫下露骨發文，並標記葉璦菱兒子ØZI，Keanna起初否認雙方關係，但卻在昨晚改口承認與ØZI曾有過關係，感情世界讓外界霧裡看花，而Keanna與男友「水瓶少爺」的感情狀態也引發外界討論，對此，水瓶少爺今（18日）凌晨則在IG限時動態發文，並高調示愛Keanna。

Keanna與謝和弦離婚後，在去年甜認新戀情，她稱對方是「親愛的水瓶少爺」，不過Keanna卻在日前刪掉有關男方的所有貼文，Keanna近日還發文標記葉璦菱兒子ØZI，稱對方是「幼稚又成熟的327紅髮男孩」，雙方關係引發外界討論，Keanna起初僅低調表示：「我在吃藥後不清醒狀態下po了一年前打的文」，但卻在昨晚改口，承認與ØZI曾有過關係，更秀出他們曖昧調情私訊。

Keanna的感情世界讓外界霧裡看花，不過男友「水瓶少爺」凌晨則在IG限時動態寫下：「縱妳虐我千百遍，我仍待妳如初戀」，並標記女友Keanna的帳號，最後還附上一個愛心符號，高調示愛，不過截至發稿前，Keanna尚未更新動態。

水瓶少爺限時動態全文。（圖／取材自水瓶少爺Instagram）

針對Keanna和ØZI引發的交友風波，ØZI經紀人表示，兩人的確認識，但至於雙方有交往或是曖昧關係？ØZI經紀人僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」媽媽葉璦菱則無奈表示：「真的是很無聊的肥皂劇」，葉璦菱認為，這都是年輕人交朋友的問題「現在長大了，漸漸會發現什麼朋友可以交、不可以交的。」