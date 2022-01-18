聯準會鷹聲再起。最新的會議紀錄顯示聯準會官員已在討論縮表時程，讓市場大感意外，進而衝擊金融市場走跌。面對美國可能自第二季開始升息，債券投資人該如何因應。野村資產管理無限制債券團隊主管、同時也是野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)表示，2022年債市將呈先蹲後跳，通膨於第一季觸頂後將緩步降溫，並減輕聯準會進一步緊縮貨幣政策的壓力，屆時將會帶來風險性資產的強勁反彈。

賀昱誠於2014年11月加入野村資產管理，擔任無限制債券團隊主管。他所管理之野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金美元I股別於2015年1月30日成立，滿三年後全球法人大幅買進，基金規模從不到5億美元飆漲至近50億美元。早在去年第二季，賀昱誠已指出，通膨將會是結構性而非暫時性的，認為長期利率將上揚，如今他的看法已獲得證實，也再度證明賀昱誠的眼光精準。

賀昱誠指出，就經濟基本面來看，全球供應鏈持續吃緊，加上短期Omicron造成的各國限制措施，將使供應鏈瓶頸雪上加霜，短期內美國通膨仍會居高不下，而且將高於聯準會觀察的2％通膨目標水準。不過在數字見頂後將逐步回落，因為供應鏈也會因應大環境自行調整，緩和瓶頸壓力。目前債券市場已經反映聯準會將升息3～4次的預期，這情況若持續下去，風險性資產將如同2018年，面臨短期修正壓力，但這也正是在低檔進場的好機會。

資產配置方面，由於升息預期將使今年上半年市場較為波動，野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金維持足夠的流動性部位，包含短天期歐美國家國庫券，期望在上半年市場震盪時，基金得以逢低買入長線看好的風險性資產。近幾個月持續增持新興市場主權債投資部位，主因是目前新興國家主權債殖利率相對具有吸引力，重點布局升息已接近尾聲的新興國家如俄羅斯、南非。非投資等級債(原高收益債)以及次順位金融債亦維持明顯加碼，並偏向持有較短存續期(2年內)的債券。此外，透過利率交換(Interest rate swaps)、政府公債期貨與選擇權等工具以對沖利率風險。

野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金之布局不受參考指標限制且不同於一般的複合債基金，基金投資範圍亦包括可轉換債券；可轉換債券與股市連動度較高，可以參與股市上漲動能。基金亦可透過投資「股票指數賣權」以避險，透過衍生性商品的避險運用，提高績效的掌握度，相當適合做為投資組合之核心資產。