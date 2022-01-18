搶攻年節送禮商機，嘉義縣政府與楓康超市攜手合作，即日起至1/27於楓康超市48家門市推出「2022嘉義優鮮水產in楓康」年節好物活動，讓中部民眾不用到產地，就可以選購到嘉義既優且鮮的水產品。嘉義縣長翁章梁今（18）日前往台中青海店，與楓康超市協理林明圖共同推薦嘉義優質水產。

「把嘉義縣最好的水產品，帶進楓康超市與大家拜年！」翁章梁笑著說，很高興在過年前與楓康超市合作，這次水產品都是由嘉義縣政府嚴選嘉義優鮮的產品，是消費者最值得信賴的品牌。

翁章梁介紹，鱸魚精及虱目魚精如同雞精一樣，將營養成分全提煉出；最新產品蛤蜊湯，像泡麵一樣馬上沖泡就能吃到新鮮蛤蜊及濃郁高湯；另有民眾送禮時最喜歡的烏魚子；嘉義縣擁有北緯23.5度充足陽光、純淨無污染水土環境、純熟養殖及加工技術，孕育出優質魚蝦貝。

這次帶來楓康展售的優質水產，除有鮮凍的各式魚蝦以外，也有許多精心製作的水產精品，如虱目魚乾、蛤蜊湯杯、烏魚子醬及海藻醋、蒲鰻等，都是年節自用或送禮的首選。

「楓康一直支持在地農產」，林明圖表示，這次是第二次與嘉義縣政府合作，前年與嘉義優鮮合作極光發表會造成中部消費者的轟動，兩個禮拜期間突破4百萬元銷售業績！

林明圖說，很高興再次跟嘉義縣政府合作推廣嘉義優鮮的商品，過年傳統禮俗年年有「魚」，這次把嘉義最好的水產品集合在楓康展售，有送禮最適合的海鮮澎湃禮盒，團圓桌上的食材如蝦捲、蒲燒鰻等水產品，相信一定能深受消費者喜愛，歡迎大家多多選購，多多享用。