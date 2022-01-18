觀光局茂管處歡迎各路好手挑戰唯一「山岳型」路線，將「茂林限定」的加碼好禮一「騎」帶回家！（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

觀光局茂管處歡迎各路好手挑戰唯一「山岳型」路線，將「茂林限定」的加碼好禮一「騎」帶回家！（茂管處提供／林雅惠高雄傳真）

交通部觀光局為推廣16條多元自行車路線，推出「2022 Go Bike TAIWAN玩騎認證」活動，即日起至2022年4月30日，民眾凡騎乘任一條多元自行車路線並完成線上認證，可獲得每條路線限量200名的「專屬紀念認證勳章」及玩騎好禮抽獎資格，其中「茂林─高雄山城線」是唯一「山岳型」路線，茂管處為鼓勵車友騎乘，特別加碼贈送多項精美又實用的好禮。

茂管處表示，「茂林─高雄山城線」自美濃出發，沿台28線、台27甲，行經新威森林公園、十八羅漢山、六龜大橋等知名景點，是16條多元自行車路線中唯一一條「山岳型」路線。

為鼓勵車友踴躍騎乘茂林路線，茂林國家風景區管理處特別加碼好禮抽獎活動，於活動期間至新威遊客中心完成「茂林─高雄山城線」玩騎認證，前200名者即可現場參加抽獎，多項精美又實用的好禮，包含自行車包、紫蝶防疫包、山城溫泉禮盒、原民圖騰風石板杯墊與木頭原子筆等，等待民眾前來玩騎茂林，抱得好禮滿載騎回！

茂管處長柯建興處長表示，「茂林─高雄山城線」跨越高雄市美濃區與六龜區，沿途客家風情、田園風光、山林生態美景一次飽覽，更有客家美食、在地時令蔬果等口福可享，搭配茂林紫斑蝶賞蝶活動、六龜寶來不老溫泉泡湯，特別適合邊騎邊玩，來場高雄山城自行車漫遊。

茂管處特別提醒，「茂林─高雄山城線」僅在新威遊客中心進行認證，認證時請務必向服務台人員出示騎乘路徑紀錄截圖、人車與新威遊客中心同時入鏡的合照，以及上傳截圖、合照並加上活動指定文字的臉書或IG公開貼文。

歡迎各路好手挑戰唯一「山岳型」路線，將「茂林限定」的加碼好禮一「騎」帶回家！