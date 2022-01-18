南太平洋島國東加王國（Tonga）14日及15日連續2次發生海底火山爆發，包含日本與紐西蘭等國在內，環太平洋國家多發布海嘯警報，當中卻沒有台灣。學者分析，我國地理位置得天獨厚，外有馬里亞納群島，能阻擋衝擊，並且花東一帶海岸平直，因此影響不大。

東加王國出現海底火山爆炸，日本、紐西蘭、美國、澳洲甚至中國浙江一帶，都偵測到海嘯，同時間發布緊報訊息，所幸各國與地區目前無災情傳出。

至於我國方面，則是各地氣象局在15日晚間8點左右偵測到明顯氣壓變化，不過本次海嘯對台灣影響十分輕微，沒有導致任何災害發生。

對此中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，台灣的地理位置還有地質結構得天獨厚，一方面是位於菲律賓海岸線外延的馬里亞納群島擋住，消波受外來海嘯衝擊的能量，再者就是花東海岸線平直且深長，阻絕了海浪衝擊海灣時所產生的波高，兩大因素均讓台灣不容易發生海嘯，而太平洋島國的海嘯也因此無須擔心。

不過，李錫堤說，台灣雖不容易出現海嘯，卻也不是完全沒有發生的可能性，即便漢人移民到台灣300多年來，雖尚無嚴重海嘯紀錄，但是在1867年的清朝同治年間，基隆外海出現地震，在於外海一個震斷層墜落，導致海水突然往下掉，連帶引發大海嘯，當時造成基隆、金山沿海嚴重傷亡。

李錫堤強調，依照地理位置來說，台灣最需注意的是南海海嘯，主要是南海很深，深度高達3000到4000公尺，屏東、高雄與台南一帶的海岸並不平直，海床往陸地是慢慢變淺的，如果海嘯來自於南海，朝我國高屏一帶衝擊，海浪很容易往海岸邊跳上去，影響較大。