雲林縣口湖鄉「海口故事園區」，打造雲林海線最美露營區。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉「海口故事園區」規畫設置露營區，經鄉公所完成興辦事業計畫核定，園區地目已順利變更為休憩用地，18日鄉公所表示日後針對園區設施與水電問題進行改善，即可正式委外經營管理，打造雲林海線最美露營區。

「海口故事園區」由縣政府斥資7100百萬元興建，口湖鄉公所再向交通部觀光局爭取1500萬元增建，面積約21公頃，目前園區內的露營區、烤肉區、生態水域區都已就緒，試辦期間免費提供給民眾做為露營營地。

口湖鄉長林哲凌表示，「海口故事園區」建造初始即考慮露營項目，近年來露營風氣盛行，民眾得知此處可免費露營，口耳相傳前來體驗，但因周邊設施尚未完備，因此舒適性與便利性大打折扣，正式啟用將供應水電並酌收費用。

林哲凌說，「海口故事園區」鄰近金湖漁港與海堤，主要訴求海岸原始風情，未來正式營運，將可串聯周邊的生態環境教育場域成龍溼地、觀光休閒景點宜梧滯洪池，並結合鄉內烏魚、鰻魚、台灣鯛等特色產業，讓口湖鄉的觀光條件更為豐富。

當地民眾指出，雲林縣的露營區主要集中在山區，海邊完全沒有，「海口故事園區」一旦正式啟用，將是雲林沿海發展露營休閒產業的起跑點，可幫助傳統漁村轉型，對地方有很大的幫助，大家都很期待。