謝和弦的混血前妻Keanna（戴怡軒）日前認與葉璦菱獨子、金曲最佳新人獎得主ØZI（本名陳奕凡）曾有關係，還公開私下調情對話，怒轟男方：「我是砲友暈船嗎？」掀起熱議。稍早之前已洗臉前妻的謝和弦，今（18日）又發文揶揄，還稱呼ØZI為「婊弟」。

謝和弦和Keanna離婚後反目成仇，18日上午先PO文嘲笑前妻約砲暈船，再諷刺ØZI：「還是他也發現雙面裸泳？知道纏上瘋婆趕快脫手。」接著，下午二度針對此事發文，把獅子座的Keanna形容為「噁心國王」，嗑藥後想藉夢遊文求上位，卻不被ØZI認帳，連葉璦菱都提醒兒子交友要謹慎，不禁奚落Keanna：「真是丟臉丟到寧夏夜市所有的攤位。」

謝和弦透露：「我原本跟ØZI不太熟沒什麼交集，在這番鬼操作後突然成了婊兄弟，我這個人非常簡單追求愛與和平，雖然沒有血緣關係還是會認婊弟。」他一派輕鬆地向ØZI喊話：「下次見面，記得對我說聲：嘿～婊哥！哈們」。

許多網友看完，紛紛按讚、留言：「超靠北，還押韻」、「我居然在腦海裡用扣哥的饒舌唱完全部，哈們」、「強制bro」、「ØMG」，連菁琪律師都被逗樂，回謝和弦：「笑瘋餒。」

這場風波的源頭從13日開始，Keanna在IG曬出「327」手臂刺青，並發出一篇情慾文，內容提及「貪戀跨坐在你雙腿」、「啃咬吸吮頸肩不帶香水成份的誘惑」、「那位一直扎在我心裡幼稚又成熟的327紅髮男孩」文末更標記「ØZI」，恰好ØZI正是3/27生日，不免引發外界多餘聯想；事後Keanna澄清僅是描述朋友的小孩，17日晚間又改口承認跟ØZI曾有過關係，不滿自己拚命保護對方，ØZI卻什麼都沒解釋，忍不住怒轟：「我為什麼那麼要堅持保Z？我是砲友暈船嗎？為什麼他一句話都沒有出來說？這些問題他本人非常清楚。」如今Keanna公開2人的曖昧對話及交情，直言：「開始的是你，決定結束讓我哭死的也是你。」看似被ØZI傷很重，一度將IG設為不公開。

面對Keanna的指控，ØZI經紀人表示ØZI確實認識Keanna，謝謝女方的欣賞，但沒正面回答兩人有無交往或曖昧，僅說：「因為對方的說法一直反反覆覆，我們真的不知道要針對她回些什麼。」

葉璦菱得知ØZI捲入紛爭，透露已跟兒子告誡交友要慎選，「這都是年輕人交朋友的問題，大家都年輕過，大家交朋友都會交到不對的或是益友，在愈年輕的時候就愈不懂的去選擇，什麼朋友都交，現在長大了，漸漸會發現什麼朋友可以交、不可以交的。」