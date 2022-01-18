台灣是亞洲首個同性合法化國家，除連續19年舉行同志大遊行，今年還取得「2022亞洲同志運動會」主辦權，時間落在4月29日至5月3日勞動節連假期間，賽事項目有保齡球、網球、健美、電競等15項，其中多項賽事增設非二元性別組、親子組及混合團體組，名額共計有3000人，全程參與即可獲得參賽獎牌，今起正式開放報名。

2022亞洲同志運動會今年由台灣同志運動發展協會、台北市體育局共同主辦，雙方今在北市府大樓舉辦開放報名記者會，北市副市長蔡炳坤、體育署國際及兩岸運動組長黃筱棻、亞洲同志運動聯盟主席祁家威等人皆到場致意。

蔡炳坤指出，台北是多元共融的城市，既推廣平權也熱愛運動，能夠舉辦亞洲同志運動會是北市的榮耀，本來去年10月就要辦，但這2年很多事都因疫情受到影響，最終拍板在4月29日至5月3日期間舉辦，1月18日起開始報名至3月15日。

蔡炳坤表示，國際疫情仍嚴重，從境外來台的確有困難，但在台灣的長期居留的外籍人士超過75萬人，若加上短期工作者，甚至超過100萬，近期剛辦完的台北馬拉松，雖受疫情影響僅邀請少數國際選手，但許多在台外籍人士都來參加，也是相當國際化的國際賽事。

蔡炳坤說，賽事中有個很特別的健美項目，是同志運動會有史以來首次有跨性別的比賽，彰顯台灣對性別友善議題的重視，尤其台灣是全亞洲第一個婚姻合法的國家，相信這次比賽大家很期待，但名額僅有3000人，呼籲大家快點來報名。

今年賽事共有15個項目，分別為保齡球、網球、排球、游泳、徑賽、健美、躲避球、籃球、羽球、足球、桌球、壘球、電競、高爾夫及路跑，其中多項賽事打破傳統男女子組框架，增設非二元性別組、親子組及混合團體組。

台灣同志運動發展協會指出，該場運動會是亞洲第一場在婚姻平權國家舉辦的同志運動會，也是台灣首度由政府支持的同志運動盛事，但考量疫情狀況，現階段不開放境外外籍人士入境參與，但歡迎所有在台生活、支持LGBTQ＋平權的國內外民眾，不分性別與性向一同參與。

協會表示，秉持人人參與、支持平權的精神，只要報名運動即可獲得參賽獎牌，同時為鼓勵民眾擔任志工，主辦單位也設計志工限定的服裝，吸引更多人報名參與。活動期間也規畫藝文展演，包括開閉幕式、選手之夜、跨性別選美、平權市集等，學術論壇則邀請國內外關注LGBTQ＋體育平權的學者專家分享經驗。