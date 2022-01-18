為加強防範疫情，華航園區自明（19）日起實施分區／居家辦公計畫，降載上班人流，減少人員接觸，降低傳染風險。華航票務櫃台及客服中心皆維持營業，櫃台人員持續佩戴面罩／護目鏡及口罩，透過隔板服務；也請臨櫃民眾配合人數控管，並量測體溫、實名制及進行手部清潔消毒；現場同時加強清消頻率。

華航表示，持續強化防疫措施，增加配發第一線執勤人員N95口罩，機組員在國內外航廈行進時，一律穿戴N95口罩、面罩或護目鏡加強防護；在入境第一線工作的機場地勤、修護人員，執勤時也穿戴 N95 口罩搭配原有防護裝備，高規格防疫。

華航也提醒所有員工隨時佩戴口罩，使用隨身酒精瓶加強消毒，各單位停止辦理尾牙等聚餐活動，對外會議改採線上視訊執行，減少辦公區域跨單位交流接觸。

華航表示，持續鼓勵員工施打疫苗，並在公司設立疫苗接種站，透過疫苗保障自己及家人的安全，目前機組員第三劑施打比率已近七成。