糧食安全對於大陸這種人口大國關係重大，統計2021年糧食產量取得「十八連豐」，同時進口量也創新高。日前大陸海關總署數據顯示，去年進口糧食16453.9萬噸、年增18.1％。而食物自給率是表明國家食物安全的重要指標，中國國際經濟交流中心副理事長杜鷹團隊，用不同方法計算出大陸食物自給率變化後，大多呈現20年間的食物自給率已從約100％下降至目前的76％左右，年均下降1個多百分點。

對此，2021年大陸中央經濟工作會議也明確指出，要利用「兩個市場」，但必須有一個安全線，超過了以後就要亮紅燈。要明確重要能源資源大陸國內生產自給的戰略底線。

根據第一財經報導，1月8日召開的「清華三農論壇2022」上，杜鷹也表示，大陸中國的穀物可以做到基本自給，缺的主要是蛋白類食物，這類食物的對外依存度在不斷擴大。杜鷹團隊更推算，到2035年大陸基本實現現代化時，整體食物自給率可能從目前76％左右進一步下降到約65％。

實際上，回顧從2004年起，大陸農產品對外貿易從淨出口國轉而成為淨進口國，特別是2009年以後的貿易逆差持續擴大，直到2020年，農產品貿易逆差擴大到947.7億美元，「大進小出」已成常態。