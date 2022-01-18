在少子化時代，四大會計師事務所全面調薪搶人才，勤業眾信（Deloitte）開出第一槍宣布全體員工加薪4％以上、基層10％。資誠（PwC）也立刻宣布2022年平均調薪9％以上。

資誠指出，在薪酬層面，除了衡量職位評價以及員工績效能力表現等內部因素，資誠也會隨時掌握物價通膨、市場調薪趨勢等外部因素來調整薪資策略和架構，以強化市場競爭力以及人才的吸引與留任。

另在福利層面，資誠強調，近年來資誠著力發展更多彈性化的福利政策，透過多元的獎金項目設計及強調自主、即時與實用性的機制，讓同仁的價值體驗更有感。其中，獎金項目的多元化與專屬性，由部門依據組織內部文化及所屬同仁的需求，設計出專屬的獎金項目，適時給予同仁獎勵。

在非量化的福利項目中，包括疫情期間資誠積極推動各項健康活動及福利措施，重整現有資源及管道，快速回應內外在環境變動對個人所造成的衝擊，持續關注同仁身心靈健康。而在與同仁的共同努力下，更是因此獲頒「全國績優健康職場-活力躍動獎」。

另資誠也投入資源提升員工數位技能，透過專業、活潑生動的課程設計，培養個人化的實戰力；推動數位徽章（Digital Badge）探索之旅，將學習到的知識與技能，轉換成具象的成果展現。

此外，資誠早已實施遠距工作制度，員工每個月有7天可申請在家上班，服裝也早就沒有硬性規定，採取靈活穿搭的方式。

資誠強調，在薪資福利制度上的設計，PwC朝向更貼近新世代員工實際需求的方向前進，希望讓同仁在享有資源的同時，也能感受到更佳的價值體驗。