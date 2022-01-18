【旅遊經 編輯部報導】

2022屏東綵燈節升級2.0版，今年除了沿續以往的萬年溪燈區，加上最夯的屏東縣民公園、勝利星村文化園區，擴大規模為「屏東燈節」，三大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》，於本週五(21日)點燈，活動橫跨春節、情人節及228假期，直至2月28日止！

屏東縣政府自2017年起舉辦屏東綵燈節至今舉辦5年了，以流貫屏東市的萬年溪為場域佈置藝術燈飾，跳脫傳統燈會形式令人驚艷，連年辦理下來已逐漸成為屏東代表性燈節活動。近年屏東市容景觀脫胎換骨，縣府決定融入城市地景，擴大綵燈節規模為「屏東燈節」。

「屏東燈節」分為萬年溪、縣民公園、勝利星村三大主題燈區，總共48座燈飾，帶給民眾不同的賞燈體驗。同時秀出可愛的虎年小提燈「如虎添翼」以及夜光風車「虎虎生風」，將在21日點燈當天及燈節活動現場發送。

月亮仙子

平安年

同心童框

好運寓言

沉靜大武山

金色奇蹟

夢想升空

夢想竹蜻蜓

漫步月球

綺麗南國

蔥寶釣大鮪

萬年溪燈區從萬年溪仁愛路至棒球路段，涵蓋萬年公園、復興公園二座公園在內，佈置22座燈飾，以年味、祈願、繽紛童趣與科技變幻為主，其中萬年溪景觀橋變成一道劃破星空的銀河，設置動力機械的造型太空梭燈飾，搭配燈光、煙霧及音效，宛如太空梭一飛沖天模樣。沿岸1.8公里長的人行道樹以水藍、檸檬黃、水粉及玫瑰金4種燈光妝點，十分夢幻。

值得一提的是，縣府近年改造萬年溪畔的復興公園，大膽破堤後引萬年溪水進入公園，成為最美的水域生態公園，今年首次結合萬年溪佈展燈飾，特別規劃水舞燈光秀演出，一新民眾耳目。

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春江獸+年糕獸(晚上)

摺紙生花

糖霜風華

榮獲12座國際大獎的縣民公園，前身是舊紙漿廠，燈區即以「光、影、糖、紙」為主題，配合縣民公園工業遺址及貫穿公園的殺蛇溪，透過燈光藝術交織歷史的紋理，見證紙漿廠的轉型，回首屏東「糖都」的燦爛榮光。

燈區14座燈飾中，有高達10公尺的主燈「摺紙生花」，以機械動態及摺紙藝術展現花朵開合樣貌；「時間螺旋」以竹編表現甘蔗在顯微鏡下維管束與細胞壁樣貌，還有與糖業有關的「糖果與糖果紙」、「HOME」、「逐光」等作品。縣民公園佔地20公頃幅員廣大，縣府還貼心設置遊園列車，長輩或小朋友逛累了，可以免費搭乘，輕鬆遊賞。

其中之前在看海美術館造成轟動的「春江獸」，這次400公斤重的巨獸將變身為「年糕怪獸」，帶著滿滿年味在縣民公園與大家見面，預料將再掀起熱潮。

家是史奴比的家

家是文字堆砌出來的情感

家是一張張溫暖舒適的床

家是萬能的電鍋

家是一顆顆繽紛的柑仔糖

勝利星村燈區12座燈飾以「家」為主題，透過不同時空背景、空間環境、族群物種、角色立場等，結合復古懷舊與童趣幽默詮釋所謂「老家」的樣子，同時與大小朋友喜愛的snoopy史努比合作，史努比將在勝利星村各個角落出沒，還有史努比公車及Pbike，讓史努比陪伴大家過年，超級可愛。

除了燈飾外，還有文青市集及藝術展演，勝利星村燈區燈節期間將舉辦「舊好勝-揮別冬墨·除舊佈新Ｘ春聯市集」及「樂虎Show-屏東街頭藝術派對」，縣民公園燈區則有「晴空藝文町」、「星光市集」、「微風BAR」和「山海屏行定目劇」。

另為因應今年燈節3大燈區，縣府規劃免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15-20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園(前勞工育樂中心)、復興圖書館、縣民公園(棒球場對面)、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。

​活動訊息可至屏東縣政府官網、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書或活動官網(https://www.amazing-pingtung.com/2022ptlf)查詢。

※.2022屏東燈節資訊：

日期：01/21-2/28，每晚17時30分至22時00分地點：萬年溪燈區(屏東市萬年溪仁愛路至棒球路段)、縣民公園燈區(屏東縣民公園)、勝利星村燈區(勝利星村創意生活園區 V.I.P ZONE)

圖片：傳播暨國際事務處提供