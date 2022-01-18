農曆年節將至，抽福袋試手氣已成為過年必備活動，微風集結各館針對微風積點禮遇會員推出 600份價值超過3 ,000元超值福袋，讓消費者新年就有好運上門！

微風集團推出600份價值超過3,000元的新春超值福袋，讓消費者試試新年手氣。 (圖：業者提供)

【限量新春福袋開搶 加碼再抽百萬名車】

新春福袋於1/20 (四) 9:00開搶，使用Breeze Rewards內的「微風錢包Breeze Pay線上享樂券預購」，僅需1,000元就有機會抽中豪華住宿、Apple TV 4 k 32 GB、9999純金虎年金飾、Panasonic極潤奈米水離子吹風機、Georg Jensen行李箱，以及頂級水果禮盒等多項價值超過3 ,000元好禮。另外，只要於2/1 (二) 大年初一 13:00前完成福袋兌領，即可享有「福袋加碼抽」抽獎資格，把價值1,599,000元VOLVO XC40 TC Momentum開回家。

只要在大年初一完成福袋兌領，即可參加VOLVO XC40 TC Momentum抽獎活動。 (圖：業者提供)

【會員消費滿額 時尚Chic Chic Bag等你拿】

今年微風也在新年限量推出「Chic Chic Bag」，名稱典故來自於法文，Chic形容渾然天成，足以稱上經典的優雅，微風將經典的紅色購物紙袋重新設計，改為使用上較為耐用的牛皮材質，高貴典雅的大紅象徵喜氣，即日起至2/1(二) 活動期間微風積點禮遇會員單筆消費滿50 ,000元以上，或扣會員點數 達80000點，即可兌換「Chic Chic Bag」乙份，讓消費者能夠使用限量提袋的包裝送禮，顯得珍貴有意義。

【滿千送千滿萬送萬 會員點數酬賓回饋無上限】

對於新年運勢，大家都希望好運來，衰運遠離，今年也特別請星座老師為消費者整理12星座運勢以及透過開運香氛為自己開運。想在新的一年擁有擋不住的好運氣，就快到微風各館逛逛，搭配微風積點禮遇會員、滿萬送萬點、滿千送千點，會員點數酬賓回饋無上限，買越多贈越多，更有來店禮、滿額禮、銀行禮多樣好禮！

為迎接虎年到來，不少人討吉利、求財運都會到廟裡求錢母，但天氣冷出門難度高，還可能遇到大排長龍，因此微風特別與松山慈祐宮合作，直接替消費者準備錢母，即日起至 2/1(二)，微風積點禮遇會員單筆消費滿666 元，即可獲得「虎虎生風開運錢母」乙個，替消費者祈福招財。

而Breeze Rewards 寵愛會員只要1/13(四) – 2/16(三)活動期間於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山使用微風錢包結帳，單筆消費達20,000元，就贈8888點。同時累計消費滿20,000元，即可參加線上登記排名賽，獲得 SAMSUNG Galaxy Buds抽獎資格！累計消費前7名之會員即可獲得依序獎項，共計有SAMSUNG 8K QLED55、SAMSUNG Galaxy Z Fold2、SAMSUNG Galaxy Watch等好禮，消費累計金額越高， 直接獲獎機會越大。

民眾期待的悠遊付也在微風全面上線，活動期間推出新戶、滿額、高額消費等 回饋。即日起至2/6(日)活動期間使用LINE Pay綁定任一銀行卡或LINE Pay Money付款，單筆滿1,888元，再享「LINE POINTS 3%」回饋。

迎接虎年到來，微風各館品牌紛紛推出以虎為靈感的創作設計，帶給顧客最豐富的購物選擇。 (圖：業者提供)

虎年到好運到，微風各館品牌也推出以「虎」生肖靈感為設計主軸的限定商品，微風各館品牌：DIOR、SAINT LAURENT、Salvatore Ferragamo、VALENTINO、MOSCHINO、LANVIN、Mulberry、KENZO、Ed Hardy、C alvin Klein、HOGAN、HUGO BOSS、SANDRO等等皆有老虎系列單品，充滿個性的老虎圖既展現時尚風采，又不失節慶感。另有獨家商品、新品也陸續到貨，帶給顧客年節期間最豐富的購物選擇。