位在花蓮壽豐鄉、面積廣達250公頃的國立東華大學，7年內校園車禍事故高達4百多件，奪走2命，校方計畫在車禍地點設測速照相，速限50公里，超過1公里罰1元，9月建置完成啟用，不過學生會反彈，認為應先改善道路設計，測速照相只是治標不治本，還有學生批搶錢，校方回應，測速與改善道路將會同步進行，呼籲學生減速，避免憾事，

東華大學資料顯示，2015至2021年，7年內，校內外車禍事故926件（校內車禍事故468件，校外車禍事故458件)，不幸死亡人數6人（校內2名，校外4名）。去年底，校園排球場附近外環道彎道處，1女學生在轉彎處撞上路旁燈柱，後醫不治，校內交通安全再次引發討論。

國立東華大學面積廣達250公頃，統計7年內校園車禍事故高達4百多起。（翻攝畫面）

東華大學估斥資500萬元，將「區間測速」引進校園。原先要在發生車禍地點、路口及T字型路口裝6支測速照相，考量學生可能無法接受，改為只在車禍發生地點設置。本月10日舉行公聽會，聽取師生意見後續審查測速設置及與其相關規定修正。

不過，東華大學學生會長洪梓惟說，學生會要求的不是學校不執法，而是在測速照相設置前，優先改善道路工程，道路才是造成車禍發生的主因。學生會不排除使用更激烈的手段，要求校方暫緩設置測速照相，並公布具體的道路改善時程與方式。

東華大學副校長徐輝明指出，學校持續改善道路，與測速照相同步進行，每年花在道路改善上，設置反光板、路燈等，已有7、800萬元。速限訂30公里，至50公里開罰，罰款最低金額為50元，超過1公里罰1元，未繳罰款，可愛校服務代替，最嚴重申誡，不會記過，也強調「絕對不是搶錢」，希望學生騎乘放慢速度，注意交通安全。