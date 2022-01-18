緯軟(4953)公布2021年自結財報，全年營收61.78億元，創下歷史新高，稅後淨利4.56億元，為歷史次高，每股盈餘6.91元。其中，第四季稅後淨利1.14億元，每股盈餘1.73元。

緯軟2021年營收高速成長，主要動能來自IT高科技、金融業及製造業，尤以製造業的表現超乎預期。在地區別方面，大中華區是驅動整體營收成長的主力，公司在大陸指標客群的投資開始轉化為營收貢獻，為將來營運規模的擴增奠定穩定的基礎。

受到薪資成本上升、招聘及交付團隊的擴編影響，2021年獲利表現較前一年度略減，但仍創下次高表現。2021年公司積極投資建設人才梯隊，員工人數已突破8000人。為因應營運規模的快速增長，公司致力於內部數位轉型，著重營運效率以提升員工滿意度，同時提高資源調度的彈性和速度，以快速反應訂單需求，以高效的交付服務讓客戶黏著度更加緊密。

展望2022年，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求旺盛，在前期佈局投資的綜效發揮下，公司樂觀看待營收成長趨勢不變，預期獲利將有正成長表現。