儘管村田福井武生廠部分產線停工，TrendForce表示，村田武生廠現階段廠內仍有4週到6週庫存，短期應不至造成市場供貨緊張。

近日日本村田製作所(Murata)旗下村田福井武生廠面臨員工群聚染疫，由於已事先強化生產分流管理與預先施行防疫措施，故僅部分類別產能降載或是停工，並未造成全廠停止生產。

根據TrendForce統計，村田主要生產據點及產能占比分別為日本56%、中國36%、新加坡3%、菲律賓5%，其中武生廠產能占全公司20.7%，主要生產高階消費規格MLCC，目前部分品項減產或停工，將影響伺服器、高階智慧型手機等產品供貨，所幸現階段廠內仍有4~6週庫存，短期應不至造成市場供貨緊張。

近來大陸天津及廣東新冠肺炎疫情增溫，由於為三星(SEMCO)、太陽誘電(TAIYO）、華新科技(2492)、風華高科(FENGHUA)、微容科技(VIIYONG)等供應商的生產據點，為當地廠區帶來風險，其中位處天津經濟技術開發區內的三星，目前廠內生產運作正常，然而，眼下冬奧開幕在即，疫情管控不鬆懈，三星為避免員工居住區域因確診管制而無法回廠，已啟動部分產線員工短期駐廠，韓籍幹部更是駐紮廠內，隨時緊急應變；疫情將再度考驗MLCC供應商的運營與風險管理，分散生產據點與相互產能支援，成為各供應商2~3年內重要戰略規劃。

此外，作為MLCC東南亞生產重鎮之一的菲律賓，今年一月起確診人數同樣暴增，目前於該區域有設廠的村田、三星未傳出疫情影響，後續值得關注。