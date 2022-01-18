聯準會鷹聲再起！最新的會議紀錄顯示聯準會官員已在討論縮表時程，讓市場大感意外，進而衝擊金融市場走跌。面對美國可能自第二季開始升息，債券投資人該如何因應？野村資產管理無限制債券團隊主管、同時也是野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金經理人賀昱誠(Richard Hodges)表示，2022年債市將呈先蹲後跳，通膨於第一季觸頂後將緩步降溫，並減輕Fed進一步緊縮貨幣政策的壓力，屆時將會帶來風險性資產的強勁反彈。

展望今年的債市投資會，野村看好新興國家如俄羅斯、南非、印尼、拉美如巴西等債市的報酬率可望有2位數。在新興市場債券的資金可望由中國債市轉出，而發生的時間可能在Q4。

賀昱誠指出，就經濟基本面來看，全球供應鏈持續吃緊，加上短期Omicron造成的各國限制措施，將使供應鏈瓶頸雪上加霜，短期內美國通膨仍會居高不下，而且將高於Fed觀察的2%通膨目標水準。不過在數字見頂後將逐步回落，因為供應鏈也會因應大環境自行調整，緩和瓶頸壓力。目前債券市場已經反映聯準會將升息3-4次的預期，這情況若持續下去，風險性資產將如同2018年，面臨短期修正壓力，但這也正是在低檔進場的好機會。

資產配置方面，由於升息預期將使今年上半年市場較為波動，野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券基金維持足夠的流動性部位，包含短天期歐美國家國庫券，期望在上半年市場震盪時，基金得以逢低買入長線看好的風險性資產。近幾個月持續增持新興市場主權債投資部位，主因是目前新興國家主權債殖利率相對具有吸引力，重點布局升息已接近尾聲的新興國家如俄羅斯、南非。非投資等級債(原高收益債)以及次順位金融債亦維持明顯加碼，並偏向持有較短存續期(2年內)的債券。此外，透過利率交換(Interest rate swaps)、政府公債期貨與選擇權等工具以對沖利率風險。