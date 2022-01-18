「曲間觀藝－1916工坊培育成果展」登場，邀請微笑唸歌團在開幕儀式演出。（陳淑芬攝）

文化部文資局「曲間觀藝－1916工坊培育成果展」18日舉辦開幕活動，將展至2月28日。（陳淑芬攝）

文化部文資局1916工坊今年培育成果展18日登場，邀請國寶級藝師包括竹藤編織保存者張憲平、南管戲曲保存者林吳素霞及陶漆工藝家史嘉祥等3名大師及研習學員參展，並舉辦市集、講座及體驗課程。文資局副局長粘振裕表示，希望工坊能成為文化資產培育基地，讓民眾認識文化資產的價值及傳承。

「曲間觀藝－1916工坊培育成果展」以「編」、「色」、「樂」等三大主題為主軸，展出竹藤編織保存者張憲平、南管戲曲保存者林吳素霞及陶漆工藝家史嘉祥等3大師及傳習課程學員的師生作品共56件，18日開幕活動安排南管戲曲、唸歌團等演出熱身，活動至2月28日期間並安排藝師及專家學者講座，以深入淺出的方式帶領民眾欣賞傳統工藝及藝術，另有市集、技藝示範體驗課程。

粘振裕指出，文資局以歷史建築整修後的空間據點設立1916工坊，自2016年起遴選文資的傳承與教育、創新與設計及推廣與整合等三大類業者進駐園區，以「前店後廠」觀念經營，帶領民眾體驗文創資產，目前已舉辦上千場活動，戲曲等很多傳統工藝是無形文化資產，文資局每年都會邀請大師級國寶培訓學員，並舉辦成果展。

中市大肚區山陽國小校長王派仁代表學員致詞指出，他對學習傳統工藝曾一度有所疑慮，在竹藝課程中除向藝師們學習傳承工藝外，更景仰他們對傳統藝術的熱愛及人格，希望有機會能將傳統工藝、音樂等推廣進校園。